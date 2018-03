8. Hashima, Nhật Bản

Đảo Hashima là một trong số hàng trăm hòn đảo không có người ở thuộc Nagasaki của Nhật Bản. Đảo này từng có nhiều dân cư sinh sống nhưng hiện này nó đã bị bỏ hoang. Trong vòng gần một thế kỷ (1890 - 1974), hòn đảo là nơi khai thác than. Nhưng khi dầu mỏ dần thay thế cho than, mỏ than nơi đây bắt đầu đóng cửa và vào năm 1974 thì Hashima bị bỏ hoang, từ đó nó có một tên mới “Ghost Island” (Đảo Ma).