Mới đây, anh ra mắt dự án cá nhân mới mang tên "As above So below", là tập hợp các bức ảnh về Việt Nam. "Đây là đất nước đã chào đón, truyền cảm hứng và đóng góp to lớn trong sự nghiệp thành công của tôi. Do đó, dự án này thể hiện tình yêu và lòng tri ân của tôi đối với Việt Nam", Justin chia sẻ.