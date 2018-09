Israel

Tại Jerusalem, một giáo sĩ Do Thái ban phước cho cậu bé 13 tuổi đang ăn mừng lễ kỷ niệm mitzvah của mình. Sau buổi lễ đó cậu bé sẽ đảm nhận trách nhiệm của một người đàn ông Do Thái trưởng thành. Trong phần hậu cảnh, ánh sáng mặt trời chạm vào mái vòm của công trình Dome of the Rock nằm trên Đền Núi, một ngôi đền Hồi giáo thời trung cổ được xây dựng dưới triều Herod đại đế. Ảnh: Dafna Ben Nun.