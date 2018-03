Để đến tham gia lễ hội du khách có thể đặt vé máy bay từ các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Côn Minh, Tây An đến Cáp Nhĩ Tân. Sau đó từ sân bay Cáp Nhĩ Tân di chuyển thêm 50 phút là tới nơi tổ chức lễ hội băng đăng. Hoặc du khách đi tàu từ các thành phố khác của Trung Quốc để đến nơi, ví như tàu từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân đi khoảng 8 tiếng.

Lưu ý: Nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân khoảng - 18 độ C, và có thể rơi xuống - 30 độ C vào ban đêm nên du khách phải mặc thật ấm với áo khoác dày, mang găng tay, mũ...

Du khách có thể đặt vé tham quan trên website của lễ hội để tránh phải xếp hàng khi tới nơi. Và nên kiểm tra máy ảnh, điện thoại có thể hoạt động ổn định với nhiệt độ thấp. Ảnh: PA image.