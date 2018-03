Will Martin, cây bút của Business Insider, cảm thấy khá tự hào với hệ thống tàu điện ngầm tại London (tàu điện ngầm có tên gọi tắt là MTR) khi xem bài viết của đồng nghiệp đến từ New York, Mỹ về MTR của thành phố sương mù.



Hồi tháng 11 năm ngoái, Will đã tới New York và có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp như trễ giờ, tàu dừng vô cớ giữa đường hay nhìn thấy chất thải trên ga...

Will cảm thấy hệ thống MTR tại New York cần học hỏi thêm từ London, song niềm tin này hoàn toàn thay đổi khi Will đến Hong Kong đầu năm 2018. Anh sử dụng MTR thường xuyên trong thời gian ở Hong Kong để thăm thú thành phố hay thậm chí đi xa hơn. Ảnh: Shutter.