Nörregaard còn quản lý thêm nhà hàng Nordlandet trong khách sạn boutique cùng tên do Martin Smidt Kristensen mở năm 2015. Có một ban công trên cao có góc nhìn bao quát ra biển, nhà hàng phục vụ ẩm thực Nordic với phong cách bình dân hơn so với Kadaeu Bornholm. Tất cả đồ ăn đều bày trên đĩa gốm đơn giản do nghệ nhân địa phương làm. Các món trong thực đơn đề cập đến đặc sản của đảo như thịt lợn xông khói với tỏi tây nướng (ảnh trên) và cá sói ăn kèm củ cần tây, mứt quả.