Phố cổ Hội An được CNN ca ngợi là sở hữu vẻ đẹp như một thứ bùa mê, là điểm đến trong chuyến hành trình tham quan Việt Nam. Tuy nhiên du khách nước ngoài cũng có lý do để bỏ qua nơi này. "Tôi thích Hội An, Việt Nam. Nhưng ở đây có các quán cà phê, những cửa hàng chỉ dành cho khách du lịch. Bất kỳ sự cứng nhắc nào trong việc phân loại sẽ bắt đầu hủy diệt chính nơi đó dù tiến trình này vẫn chưa thực sự bắt đầu", một du khách bình luận trên CNN.