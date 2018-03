Amsterdam, Hà Lan

Amsterdam là điểm đến nổi tiếng từ lâu và thu hút du khách khắp nơi trên thế giới vào mùa hè là chủ yếu. Tháng 3 ở Hà Lan vẫn còn lạnh, nhiệt độ ở khoảng 5 - 10 độ C, nhưng du khách sẽ được trải nghiệm một Amsterdam khác lạ. Du khách có nhiều không gian khám phá hơn, ngắm những ngôi nhà màu sắc rực rỡ nằm dọc sông Amstel, cũng như tham quan các bảo tàng, nghe nhạc ở lễ hội Five Days Off...