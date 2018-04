Trên ảnh là Bridge of No Return - cây cầu Một đi không trở lại. Cầu nằm ở khu vực an ninh chung (Joint Security Area - gần Panmunjeom) của Hàn Quốc và Triều Tiên. Mỗi bên cầu là một điểm kiểm tra an ninh của hai nước.