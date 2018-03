Nhà làm phim Pau Ratner có đam mê tìm kiếm những bức ảnh cũ về người bản xứ ở Mỹ trong quá trình chuẩn bị tài liệu làm “Moses on the Mesa”. Đây là một bộ phim về người nhập cư gốc Đức theo Do Thái giáo đem lòng yêu phụ nữ bản địa và dần hình thành chính quyền cai trị bộ tộc Acoma Pueblo ở New Mexico vào cuối những năm 1800.