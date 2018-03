Trump Tower là một tòa nhà 58 tầng nằm trên Fifth Avenue, New York (Mỹ). Sảnh chính của tòa tháp được dựng từ đá cẩm thạch và dát vàng với một thác nước nhân tạo cạnh lối đi bộ. Theo Telegraph, du khách có thể tìm mua áo sơ mi, cà vạt và khuy manchette (khuy măng sét) của dòng thời trang Trump hay những loại nữ trang gắn đá quý trong thương hiệu của Ivanka Trump, con gái tổng thống đắc cử. Ảnh: New York Times.