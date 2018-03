Bức tường Than khóc

Bức tường phía Tây hay bức tường Than khóc - một phần của đền Mount, Jerusalem - là nơi linh thiêng nhất đối với người Do Thái. Nghi lễ Bar Mitzvah dành cho những chàng trai đến tuổi phục tùng các điều luật của Do Thái giáo, thường xuyên diễn ra ở đây. Khách hành hương khi đến đây cũng sẽ viết lời ước nguyện lên giấy và nhét vào kẽ tường (có khu vực riêng cho nam giới và phụ nữ). Ảnh: Travelblog.