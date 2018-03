Phở gà trứng non được bán nhiều ở phố Lý Quốc Sư, Cửa Bắc, Hàng Vôi. Thịt gà được xé mỏng, xếp gọn gàng trên mâm cùng với trứng gà non, mề gà,… Thịt thường làm từ gà ta nên ăn rất thơm, ngọt, chắc. Nước dùng phở đậm đà, chuẩn vị gà. Bát phở khá to, đầy đặn với nhiều thịt gà, trứng non, tiết, mề gà. Giá một bát phở gà là 35.000 đồng. Ảnh: diendan.